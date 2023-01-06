Общество

55 минут назад

9 января школы Липецка вернутся к очному режиму обучения

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#удаленное обучение #грипп #ОРВИ
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9 января школы Липецка вернутся к очному режиму обучения

Однако решение по каждой школе будет приниматься индивидуально.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планируется, что с 9 января занятия в школах начнутся в очном режиме.

- Однако решение по каждому учреждению будут принимать индивидуально на основании данных о количестве болеющих учащихся. Сейчас эту информацию ещё собирают, - добавили в мэрии.

К удаленному режиму обучения за две недели до конца 2022 года все школы города перешли по рекомендации главного санитарного врача области Владимира Короткова: в Липецке отмечался лавинообразный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Например, 14 декабря в связи с отсутствием более чем 20% учеников шесть школ города ушли на дистанционное обучение полностью, на удаленке находились еще 240 классов в других 46 школах города.



2 427
#удаленное обучение #грипп #ОРВИ
3

Комментарии (2)

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Мимоходом

21 минуту назад
ФуНкнер, взяться то можно, был бы ум.
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ФуНкнер

34 минуты назад
Всё отгуляли значит Новый Год! Пора и за ум браться, учиться!! Молодцы!!!
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