Общество
55 минут назад
9 января школы Липецка вернутся к очному режиму обучения
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Однако решение по каждой школе будет приниматься индивидуально.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, планируется, что с 9 января занятия в школах начнутся в очном режиме.
- Однако решение по каждому учреждению будут принимать индивидуально на основании данных о количестве болеющих учащихся. Сейчас эту информацию ещё собирают, - добавили в мэрии.
К удаленному режиму обучения за две недели до конца 2022 года все школы города перешли по рекомендации главного санитарного врача области Владимира Короткова: в Липецке отмечался лавинообразный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Например, 14 декабря в связи с отсутствием более чем 20% учеников шесть школ города ушли на дистанционное обучение полностью, на удаленке находились еще 240 классов в других 46 школах города.
- Однако решение по каждому учреждению будут принимать индивидуально на основании данных о количестве болеющих учащихся. Сейчас эту информацию ещё собирают, - добавили в мэрии.
К удаленному режиму обучения за две недели до конца 2022 года все школы города перешли по рекомендации главного санитарного врача области Владимира Короткова: в Липецке отмечался лавинообразный прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Например, 14 декабря в связи с отсутствием более чем 20% учеников шесть школ города ушли на дистанционное обучение полностью, на удаленке находились еще 240 классов в других 46 школах города.
2 427
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