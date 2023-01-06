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В Липецке будут судить уроженца Республики Марий Эл за покушение на убийство жительницы Челябинской области

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#покушение на убийство
В Липецке будут судить уроженца Республики Марий Эл за покушение на убийство жительницы Челябинской области

Шум в квартире привлек внимание соседей, и обвиняемый спрыгнул с четвертого этажа.

Областное управление следственного комитета закончило расследование уголовного дела о покушении на убийство 35-летней женщины. В преступлении обвиняется 29 летний уроженец Республики Марий Эл. 

19 апреля 2022 года обвиняемый пригласил в арендованную квартиру на улице Пушкина в Липецке 35-летнюю гостью из Челябинской области. Как установило следствие, во время встречи он, угрожая убийством, жестоко избил женщину. Мужчина наносил ей удары кулаками и ногами по всему телу, таскал за волосы, бил головой об пол и металлические перила балкона. 

«Следователем доказано, что фигурант осознавал общественную опасность своих действий и желал наступления смерти гостьи, однако довести преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам. В дверь квартиры постучали, и обвиняемый с места преступления скрылся, спрыгнув с балкона четвертого этажа», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области

Обвиняемый уже был судим за грабеж и убийство женщины. Вину в совершении очередного преступления он не признал.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

1 435
#покушение на убийство

Комментарии (1)

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дед

53 минуты назад
29 летя,а осуждён был за грабеж и убийство. Сколько им дают,условно,что-ли .
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