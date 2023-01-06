Происшествия

сегодня, 09:45

3 января в Липецке пропала 47-летняя женщина

6 1597
#пропавшие без вести
1
3 января в Липецке пропала 47-летняя женщина
В Липецке разыскивается 47-летняя Наталия Царева. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», местонахождение липчанки неизвестно с 3 января.
6 1597
#пропавшие без вести
1

Комментарии (6)

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селяночка

1 минуту назад
Ч, Не суди по себе.
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Евгений Щукин

14 минут назад
Красавица, вот если есть милота она и в 50 сохраняется.
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Ч

15 минут назад
Где нибудь " зашкерилась " , отмечая праздники . По количеству фамилий можно только догадываться ...
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Мда

33 минуты назад
Ввс, желтая куртка , чёрные брюки , красная шапка , красный шарф.Липецк нашпигован камерами , такую расцветку трудно не засечь.
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Ввс

36 минут назад
Аж три фамилии... Родственникам хочу сказать - искать надо начинать в первую очередь с ближнего круга знакомых.
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житель центра

51 минуту назад
Приятная женщина.
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