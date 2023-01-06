Сегодня в Липецке: сочельник, Рождество и наконец-то морозы

Рассказываем все, что нужно знать про наступающий день, в котором отмечается один из главных православных праздников.

Сочельник и рождественская ночь

Липецкие храмы предстоящей ночью будут открыты для рождественских богослужений. Утренние службы в сочельник начались в 07:00. В липецком Христо-Рождественском кафедральном соборе с 17:00 начнётся Всенощное бдение, а в полночь 7 января – рождественская литургия.



Такой же график будет соблюдаться в 231 храме Липецкой области. Закрывать их, как было в разгар пандемии, не станут, но у храмов будут дежурить медики и сотрудники МЧС.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Наконец-то погоду в Липецке можно назвать зимней. По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, сегодня резко похолодает – до 10-12 градусов мороза.







Днём возможен снег, которого нам так долго не хватало. Ветер умеренный – под конец новогодних каникул можно выйти с ребёнком прокатиться на санках или организовать лыжную прогулку.



Рождественский концерт для детей

Липецкая филармония внесет свой новый вклад в праздник Нового года и Рождества для самых меленьких. В зале «Унион» (ул. К.Маркса,12) в 12:00 состоится первая в Липецке интерактивная постановка для детей от 3-х лет «Музыкальные каракули».

Ребята услышат клавишные, тромбон, трубу, аккордеон, барабаны, ксилофон, вибрафон, треугольники, трещотки. Артисты тоже будут играть на всевозможных инструментах, а все дети, присутствующие в зале, сами станут участниками музыкальных номеров. Это отличная возможность заинтересовать ребёнка музыкой и проверить его музыкальный слух.

Мастер-класс в сочельник

В Центре молодёжного чтения (ул.Неделина, 31а) в 15:00 состоится мастер-класс «Под шепот Рождества». Его участникам предложат в сочельник окунуться в атмосферу волшебства и добра и сделать ангелочка – одного из символов праздника.



«Вифлеемская звезда»

А в липецком историко-культурном музее 9ул. Космонавтов, 2) в 12:00 начнется свой мастер-класс «Вифлеемская звезда в технике сухого валяния». Участники создадут свою звезду по трафарету и украсят рождественский мешочек для подарков.



Липецкие виртуозы

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в 15:00 выступил дуэт «Виртуозы Липецка», в который входят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Сергей Терехов (фортепиано) и Анна Терехова (домра).







Особое место в концерте отведено творчеству С.В. Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого готовятся отмечать в этом году. Также прозвучат второе скрипичное соло из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Испанское каприччио» К. Мунье и Вариации на темы цыганской песни «Мар дяндя» А. Цыганкова.



Спортсмены выходят из спячки

Сегодня в Липецке пройдут два спортивных события, одно из которых стало возможно, благодаря выпавшему снегу – рождественская лыжная гонка для всех желающих в 10:00 в 19-м микрорайоне. Место сбора – детская спортивная школа №7 (переулок Кувшинова, 5, цокольный этаж).







А по соседству в школе №59 «Перспектива» (ул. Московская, 95) пройдет рождественский турнир по бадминтону.

Продолжаются новогодние каникулы и по-прежнему идут традиционные мероприятия. Сегодня, как и в предыдущие дни, в Нижнем парке будет работать резиденция Деда Мороза с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.



Фото vk.com



В парке Металлургов в 11:00 начнется спортивный квест, который наверное стоит посетить ещё раз даже тем, кто уже принимал в нём участие: со снегом программа станет гораздо веселее и разнообразнее.

А эстафету утренних городских ёлок в 11:00 принимает парк Победы.

Спектакли, утренники

Программа новогодних утренников на сегодня такова.

В 11:00 и в 14:00 на в Липецком академическом театре драмы (ул. Театральная, 2) спектакль «По щучьему велению»;

В 10:00, 13:00, 16:00 театр кукол (ул.Гагарина,74) покажет спектакль «Друг по имени Умка», зрителей также ждет новогоднем представлении возле ёлки «Новогоднее сияние».

В 12:00 в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнется спектакль «Дед Мороз, три богатыря и волшебная тайна Кощея».







Дорогие липчане! Рождество – важный праздник, желаем вам в сочельник всего наилучшего. В том числе – хороших новостей. За ними не забывайте заглядывать на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Увидимся!