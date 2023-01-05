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52 минуты назад
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадал 21 человек
Десять детей и одиннадцать взрослых пострадали при пожаре в жилом доме в городе Чебоксары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чувашии.
По информации министерства, дети доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи и обследования. Из десяти пострадавших несовершеннолетних два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо детей получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование.
Среди 11 пострадавших взрослых шесть человек прошли обследование и получают амбулаторное лечение, два находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Еще двое продолжают обследование в Больнице скорой медицинской помощи.
В медицинских службах отметили, что все пострадавшие отравились угарным газом.
Возгорание в квартире девятиэтажного жилого дома ликвидировано. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Собственник квартиры, в которой произошел пожар, задержан и доставлен в отделение полиции. Пока он не дает пояснений, так как находится в нетрезвом состоянии.
По информации министерства, дети доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи и обследования. Из десяти пострадавших несовершеннолетних два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четверо детей получают амбулаторное лечение, еще четверо продолжают обследование.
Среди 11 пострадавших взрослых шесть человек прошли обследование и получают амбулаторное лечение, два находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Еще двое продолжают обследование в Больнице скорой медицинской помощи.
В медицинских службах отметили, что все пострадавшие отравились угарным газом.
Возгорание в квартире девятиэтажного жилого дома ликвидировано. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Собственник квартиры, в которой произошел пожар, задержан и доставлен в отделение полиции. Пока он не дает пояснений, так как находится в нетрезвом состоянии.