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сегодня, 18:26

На сотрудницу скорой помощи напала пьяная пациентка

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В Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram, передает Лента.ру.

По его словам, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.

По факту происшествия была организована доследственная проверка. По данным ведомства, в момент нападения пациентка была пьяна.
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