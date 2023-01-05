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сегодня, 18:26
На сотрудницу скорой помощи напала пьяная пациентка
В Балакове Саратовской области пациентка напала на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram, передает Лента.ру.
По его словам, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.
По факту происшествия была организована доследственная проверка. По данным ведомства, в момент нападения пациентка была пьяна.
По его словам, нападавшая несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу скорой помощи госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.
По факту происшествия была организована доследственная проверка. По данным ведомства, в момент нападения пациентка была пьяна.