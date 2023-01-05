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В Узбекистане из-за схода лавины погиб россиянин

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Российский турист стал жертвой лавины на горнолыжном курорте Чимган под Ташкентом. О гибели россиянина информирует МЧС Узбекистана, передает ТАСС.

По информации ведомства, 4 января в 13:20 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостонлыкского района. В результате схода лавины он погиб, оказавшись под грудами снега.

 На место прибыли спасатели Чимкентского отряда специализированного многопрофильного управления ФВБ Бостанлыкского района. Они нашли тело погибшего в тот же день.

Горный курорт Чимган расположен примерно в 80 км от Ташкента. С декабря по март там длится горнолыжный сезон.
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