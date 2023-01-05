В России
сегодня, 18:24
В Узбекистане из-за схода лавины погиб россиянин
Российский турист стал жертвой лавины на горнолыжном курорте Чимган под Ташкентом. О гибели россиянина информирует МЧС Узбекистана, передает ТАСС.
По информации ведомства, 4 января в 13:20 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостонлыкского района. В результате схода лавины он погиб, оказавшись под грудами снега.
На место прибыли спасатели Чимкентского отряда специализированного многопрофильного управления ФВБ Бостанлыкского района. Они нашли тело погибшего в тот же день.
Горный курорт Чимган расположен примерно в 80 км от Ташкента. С декабря по март там длится горнолыжный сезон.
По информации ведомства, 4 января в 13:20 61-летний россиянин, вопреки предупреждениям, вышел на лыжах на склоны Чимган Бостонлыкского района. В результате схода лавины он погиб, оказавшись под грудами снега.
На место прибыли спасатели Чимкентского отряда специализированного многопрофильного управления ФВБ Бостанлыкского района. Они нашли тело погибшего в тот же день.
Горный курорт Чимган расположен примерно в 80 км от Ташкента. С декабря по март там длится горнолыжный сезон.