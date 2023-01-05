В России

сегодня, 18:20

В Новосибирске 10-летний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры

112
В Новосибирске 10-летний мальчик, который остался дома один, выпрыгнул из окна четвертого этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

Возгорание произошло в квартире, в которой находился мальчик. По словам одной из очевидиц, мальчик сообщил, что родителей не было дома уже несколько дней — предположительно, они уехали на дачу. Очевидцы добавили, что с ребенком оставались 27-летняя сестра и брат, который старше него на пару лет. Их тоже не было дома на момент происшествия. Пожар произошел на кухне.

Всего в спасении мальчика участвовали 10 человек — они растянули пледы, чтобы ребенок смог спрыгнуть и спастись. «Мальчик не испугался, выпрыгнул из окна. Когда приземлился, даже не плакал. Я спросила у него, болит ли что-то, он сказал, что все в порядке. Переживал только за свою овчарку, с которой был в горящей квартире. Собаку вот не спасли. Мальчику отдали телефон, с которым он выпрыгнул», — рассказала одна из очевидиц происшествия.

Ребенка увезли на скорой в больницу, с ним поехала его старшая сестра — девушка оказалась на месте происшествия, когда туда уже прибыли медики.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар начался на кухне, однако его точные причины пока неизвестны. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.


112

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области
ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области

57 минут назад

В России
На сотрудницу скорой помощи напала пьяная пациентка
На сотрудницу скорой помощи напала пьяная пациентка

сегодня, 18:26

В России
В Узбекистане из-за схода лавины погиб россиянин
В Узбекистане из-за схода лавины погиб россиянин

сегодня, 18:24

В России
Два человека погибли при пожаре в котельной в Петербурге
Два человека погибли при пожаре в котельной в Петербурге

сегодня, 18:08

В России
В Москве убили ведущую «Русского радио»
В Москве убили ведущую «Русского радио»

сегодня, 11:23

В России
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

сегодня, 11:19

В России