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В Новосибирске 10-летний мальчик выпрыгнул из горящей квартиры
В Новосибирске 10-летний мальчик, который остался дома один, выпрыгнул из окна четвертого этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».
Возгорание произошло в квартире, в которой находился мальчик. По словам одной из очевидиц, мальчик сообщил, что родителей не было дома уже несколько дней — предположительно, они уехали на дачу. Очевидцы добавили, что с ребенком оставались 27-летняя сестра и брат, который старше него на пару лет. Их тоже не было дома на момент происшествия. Пожар произошел на кухне.
Всего в спасении мальчика участвовали 10 человек — они растянули пледы, чтобы ребенок смог спрыгнуть и спастись. «Мальчик не испугался, выпрыгнул из окна. Когда приземлился, даже не плакал. Я спросила у него, болит ли что-то, он сказал, что все в порядке. Переживал только за свою овчарку, с которой был в горящей квартире. Собаку вот не спасли. Мальчику отдали телефон, с которым он выпрыгнул», — рассказала одна из очевидиц происшествия.
Ребенка увезли на скорой в больницу, с ним поехала его старшая сестра — девушка оказалась на месте происшествия, когда туда уже прибыли медики.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар начался на кухне, однако его точные причины пока неизвестны. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.
Возгорание произошло в квартире, в которой находился мальчик. По словам одной из очевидиц, мальчик сообщил, что родителей не было дома уже несколько дней — предположительно, они уехали на дачу. Очевидцы добавили, что с ребенком оставались 27-летняя сестра и брат, который старше него на пару лет. Их тоже не было дома на момент происшествия. Пожар произошел на кухне.
Всего в спасении мальчика участвовали 10 человек — они растянули пледы, чтобы ребенок смог спрыгнуть и спастись. «Мальчик не испугался, выпрыгнул из окна. Когда приземлился, даже не плакал. Я спросила у него, болит ли что-то, он сказал, что все в порядке. Переживал только за свою овчарку, с которой был в горящей квартире. Собаку вот не спасли. Мальчику отдали телефон, с которым он выпрыгнул», — рассказала одна из очевидиц происшествия.
Ребенка увезли на скорой в больницу, с ним поехала его старшая сестра — девушка оказалась на месте происшествия, когда туда уже прибыли медики.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар начался на кухне, однако его точные причины пока неизвестны. Самостоятельно из дома эвакуировались 10 человек.