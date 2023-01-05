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Два человека погибли при пожаре в котельной в Петербурге

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Два человека погибли в результате мощного пожара в промышленном помещении на Пулковском шоссе в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Огонь вспыхнул в котельной, пожар охватил помещение площадью 1 тыс. кв. м. В момент ЧП внутри находились люди, позже были обнаружены тела двух погибших.

Было установлено, что пожар распространился на площади 420 квадратных метров. Пожар локализовали в 11.06 мск. В 15:00 возгорание было ликвидировано. Для тушения было привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

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