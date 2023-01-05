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Коронавирусная статистика: один человек умер и один попал в больницу с COVID-19

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#коронавирус #статистика
Коронавирусная статистика: один человек умер и один попал в больницу с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки выявили шесть случаев COVID-19, один больной умер и один попал в больницу, выздоровели восемь человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным агрегатора информации, с начала года в Липецкой области зафиксировано два смертельных случая, на больничную койку попали только три человека, 41 пациент пошел на поправку, а вот 47 человек получили положительный результат на COVID-19 за пять дней.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 176 275 жителей Липецкой области, 172 154 больных успешно закончили личение, а 3 943 пациента скончались.
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#коронавирус #статистика

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