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На Рождество в Липецке столбик термометра опустится до 18 градусов мороза

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#мороз
На Рождество в Липецке столбик термометра опустится до 18 градусов мороза

Холодный воздух принесет антициклон, идущий из северо-западной части России.

Причиной аномально холодной погоды в ближайшие дни – на 7-12 градусов ниже среднесуточных значений – станет антициклон, который идет с северо-запада, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как пояснили GOROD48 в Липецком гидрометцентре, аномальный холод достигнет нашего региона к завтрашнему дню, когда Липецкая область попадет под влияние антициклона, который движется к нам из северо-западной части России – он несет холодные воздушные массы и повышение атмосферного давления.

Так, уже завтра днем температура воздуха опустится до -12 градусов, а днем 7 января – до -18. По прогнозам, сильное похолодание продлится ближайшие пять суток - с 6 по 10 января.

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#мороз

Комментарии (3)

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Нужно не так.

6 минут назад
Ночью минус 40 градусов. Утром плюс 40 градусов и всем будет хорошо даже очень.
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Василий

48 минут назад
Коля Барабанов, езжай в забайкалье. Снега там конечно нет но морозы до сорока давят с ноября по апрель.
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Коля Барабанов

55 минут назад
Лучше бы до минус тридцати , и снега под два метра !!
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