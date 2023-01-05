Общество
сегодня, 13:33
На Рождество в Липецке столбик термометра опустится до 18 градусов мороза
Холодный воздух принесет антициклон, идущий из северо-западной части России.
Причиной аномально холодной погоды в ближайшие дни – на 7-12 градусов ниже среднесуточных значений – станет антициклон, который идет с северо-запада, сообщили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как пояснили GOROD48 в Липецком гидрометцентре, аномальный холод достигнет нашего региона к завтрашнему дню, когда Липецкая область попадет под влияние антициклона, который движется к нам из северо-западной части России – он несет холодные воздушные массы и повышение атмосферного давления.
Так, уже завтра днем температура воздуха опустится до -12 градусов, а днем 7 января – до -18. По прогнозам, сильное похолодание продлится ближайшие пять суток - с 6 по 10 января.
Как пояснили GOROD48 в Липецком гидрометцентре, аномальный холод достигнет нашего региона к завтрашнему дню, когда Липецкая область попадет под влияние антициклона, который движется к нам из северо-западной части России – он несет холодные воздушные массы и повышение атмосферного давления.
Так, уже завтра днем температура воздуха опустится до -12 градусов, а днем 7 января – до -18. По прогнозам, сильное похолодание продлится ближайшие пять суток - с 6 по 10 января.
Нужно не так.
Василий
Коля Барабанов