В России

14 минут назад

В Аргентине - бум родильного туризма среди россиянок

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В Аргентине начался бум родильного туризма среди гражданок России, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в этой стране Георгия Полина, в 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 граждан России. Многие из них, отметил дипломат, — россиянки, собирающиеся там родить.

Как утверждает Полин, в 2023 году это число может увеличиться до 10 000. Востребованность Аргентины связана с тем, что россияне могут не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней находиться в стране без виз, при этом подать заявление на получение ВНЖ довольно просто.

По словам руководителя агентства, оказывающего услуги беременным россиянкам за рубежом, Евы Пекуровой, Буэнос-Айрес сейчас пользуется спросом, поскольку гражданам России для въезда не нужна виза, а продлить пребывание и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.


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