Общество

50 минут назад

Городские коммунальные службы готовятся к рождественской стуже

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#мороз #коммунальные службы
Городские коммунальные службы готовятся к рождественской стуже

Соответствующее распоряжение им дала глава Липецка Евгения Уваркина.

Городские коммунальные службы готовятся к заморозкам – по прогнозам метеорологов в ночь с 6 на 7 января ожидается до 22 градусов мороза, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 
 
– Ранее глава города Евгения Уваркина обратила внимание ресурсоснабжающих организаций на необходимость вести активную работу по метеомониторингу, чтобы проводить регулировку теплоносителя до резкого снижения температуры. ПАО «Квадра» уже приступило к этим работам. При возникновении проблем с отоплением липчанам необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу региона по телефону: 8 800 450 48 48, – напомнили в мэрии.
 
Также в ведомстве отметили, что управляющие компании и ресурсники Липецка на период новогодних каникул организуют дежурство аварийных бригад и техники. В случае проблем с ресурсами горожане также могут обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья). 

– Наша компания имеет техническую возможность для поднятия температуры теплоносителя в соответствии с утвержденным температурным графиком. Мы ежегодно поднимаем температуру теплоносителя во время зимних холодов. Со вчерашнего дня мы уже принимаем все необходимые меры для подготовки тепловых сетей Липецка к похолоданию, – сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».
 
Круглосуточно работают аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций: в «РВК-Липецк» можно позвонить по телефонам: *175 и 236-175, в ПАО «Квадра» по номеру 30-66-66, в контакт-центр филиала «Липецкэнерго» – 8-800 220 0 220.
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#мороз #коммунальные службы

Комментарии (2)

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Липчанин

2 минуты назад
С тревогой жду морозы. Сейчас в квартирах прохладно, а платёжка с сумасшедшими цифрами платежа. Боюсь, что будет холодней, а суммы вырастут кратно
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Житель.

6 минут назад
Что-то я по принесённым платежам не заметил что теплоноситель в батареях подаётся с пониженным коифециэнтом. Если сейчас такие платяжи то что ждать когда мороз будет до 20-25-30°С?????
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