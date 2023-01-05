Городские коммунальные службы готовятся к рождественской стуже

Соответствующее распоряжение им дала глава Липецка Евгения Уваркина.



Городские коммунальные службы готовятся к заморозкам – по прогнозам метеорологов в ночь с 6 на 7 января ожидается до 22 градусов мороза, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



– Ранее глава города Евгения Уваркина обратила внимание ресурсоснабжающих организаций на необходимость вести активную работу по метеомониторингу, чтобы проводить регулировку теплоносителя до резкого снижения температуры. ПАО «Квадра» уже приступило к этим работам. При возникновении проблем с отоплением липчанам необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу региона по телефону: 8 800 450 48 48, – напомнили в мэрии.



Также в ведомстве отметили, что управляющие компании и ресурсники Липецка на период новогодних каникул организуют дежурство аварийных бригад и техники. В случае проблем с ресурсами горожане также могут обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом (её номер указан на квитанции по содержанию и ремонту жилья).



– Наша компания имеет техническую возможность для поднятия температуры теплоносителя в соответствии с утвержденным температурным графиком. Мы ежегодно поднимаем температуру теплоносителя во время зимних холодов. Со вчерашнего дня мы уже принимаем все необходимые меры для подготовки тепловых сетей Липецка к похолоданию, – сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра».



Круглосуточно работают аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций: в «РВК-Липецк» можно позвонить по телефонам: *175 и 236-175, в ПАО «Квадра» по номеру 30-66-66, в контакт-центр филиала «Липецкэнерго» – 8-800 220 0 220.

