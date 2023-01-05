В России

30 минут назад

В Москве убили ведущую «Русского радио»

86
В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Тело журналистки из Вологды нашли на севере столицы в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.

Вместе молодые люди приехали в столицу на новогодние праздники. После фотосессии они уехали на съемную квартиру. Что-то пошло не так, и убил свою девушку, нанеся ей множество ударов ножом.

Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.
86

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

30 минут назад

В России
В сочинском цирке лев напал на дрессировщика
В сочинском цирке лев напал на дрессировщика

34 минуты назад

В России
В Иркутске двое школьников провалились под лед реки Ангары
В Иркутске двое школьников провалились под лед реки Ангары

вчера, 20:12

В России
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске

вчера, 18:08

В России
В центре Петербурга карета с лошадьми наехала на людей
В центре Петербурга карета с лошадьми наехала на людей

вчера, 14:24

В России
Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб
Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб

вчера, 13:57

В России