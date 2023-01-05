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30 минут назад
В Москве убили ведущую «Русского радио»
В Москве убили 34-летнюю учредителя и ведущую "Русского Радио Вологда" Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Тело журналистки из Вологды нашли на севере столицы в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.
Вместе молодые люди приехали в столицу на новогодние праздники. После фотосессии они уехали на съемную квартиру. Что-то пошло не так, и убил свою девушку, нанеся ей множество ударов ножом.
Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.
Тело журналистки из Вологды нашли на севере столицы в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. В убийстве подозревается гендиректор «Кичгородецкой лесной компании» Владимир Маклаков.
Вместе молодые люди приехали в столицу на новогодние праздники. После фотосессии они уехали на съемную квартиру. Что-то пошло не так, и убил свою девушку, нанеся ей множество ударов ножом.
Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта.