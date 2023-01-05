В России

34 минуты назад

Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

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Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошел утром 5 января. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отмечается, что транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия, предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле ведомства.
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