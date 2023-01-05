В России
34 минуты назад
Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности
Самолет сообщением Тюмень — Новый Уренгой вынужденно сел в аэропорту вылета из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Инцидент произошел утром 5 января. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отмечается, что транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия, предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле ведомства.
Инцидент произошел утром 5 января. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отмечается, что транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия, предоставление необходимых услуг пассажирам находится на контроле ведомства.