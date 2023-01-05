В России

38 минут назад

В сочинском цирке лев напал на дрессировщика

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В сочинском цирке лев во время представления напал на дрессировщика, передает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Сочи».

Во время шоу два льва начали драться. Когда дрессировщики попытались их разнять, находящийся на арене третий лев напал на дрессировщика. Животное повалило мужчину на сцену. На помощь вовремя подоспели супруга и коллега дрессировщика. С помощью шумовых гранат и водометов животных смогли загнать в клетки.

"Львы-самцы – это самые сложные и опасные хищники среди кошачьих. Они прайдные животные, они действуют группой. Один из них сегодня заступился за остальных. Возможно ли этого избежать? Нет", – написал в своем Telegram-канале пострадавший.

В зале погасили сценический свет. Судя по реакции зрителей, они восприняли происходящее на манеже как заранее спланированный эпизод шоу.




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