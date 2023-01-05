Задонские спасатели достали из кювета машину с детьми

Днем 4 декабря на 406-м километре трассы М4 «Дон» автомобиль «Хендай» с женщиной за рулем и детьми съехал в кювет.Как сообщает группа газеты «Задонская правда» в социальны сетях, в месте «приземления» машины скопилась талая вода. Поэтому прибывший на место спасатель 1-го отделения ПСЧ №19 села Хмелинец Игорь Сычёв оперативно достал из автомобиля малышей, после чего его коллеги машину вернули на проезжую часть.ДТП обошлось без пострадавших.