Происшествия

44 минуты назад

Задонские спасатели достали из кювета машину с детьми

336
#ДТП
Задонские спасатели достали из кювета машину с детьми
Днем 4 декабря на 406-м километре трассы М4 «Дон» автомобиль «Хендай» с женщиной за рулем и детьми съехал в кювет.

Как сообщает группа газеты «Задонская правда» в социальны сетях, в месте «приземления» машины скопилась талая вода. Поэтому прибывший на место спасатель 1-го отделения ПСЧ №19 села Хмелинец Игорь Сычёв оперативно достал из автомобиля малышей, после чего его коллеги машину вернули на проезжую часть.

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ДТП обошлось без пострадавших.
336
#ДТП

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