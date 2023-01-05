Происшествия

31 минуту назад

Полицейские по горячим следам поймали курьера телефонных мошенников

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#мошенничество #курьер

За два процента от выручки он помогал обкрадывать доверчивых пенсионеров.

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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Липецку задержали подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров. 

Задержанный оказался курьером группы телефонных мошенников, разыгрывающих легенду коррумпированных полицейских, готовых за деньги отмазать всех виновников страшных ДТП. Особенно родственников пенсионеров, которым они звонили. Пожилые люди деньги передавали курьерам, в числе которых в этот раз оказался 24-летний липчанин.

Молодой человек рассказал, преступную подработку нашел в одном из мессенджеров. Вместе с сообщниками он нагрел доверчивых пенсионеров на 1,2 миллиона рублей. По инструкции «работодателя», он должен был приезжать по адресам и забирать деньги у пенсионеров. Его заработок составил 2% от общего размера похищенных средств. Украденные деньги он перевел на расчетный счет, указанный куратором.

- В настоящее время установлены обстоятельства трёх эпизодов мошеннических действий. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаются мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов мошеннической схемы, - рассказали в полиции.


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#мошенничество #курьер

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11 минут назад
СПТУ все позакрывали,где таким учиться и кем работать.Смартфонное поколение на вечном карантине просидело.К работе не * .
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