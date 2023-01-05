Сегодня в Липецке: один день из жизни советского школьника, громкие кинопремьеры и наконец-то снег

Рассказываем, как с максимальной пользой провести ещё один день новогодних каникул.

Наконец-то минус

5 января станет пока самым холодным днём в 2023 году, температура днём впервые не поднимется выше нуля. По прогнозу липецкого Гидрометеоцентра, сегодня ожидается от -2 до 0 градусов. И самое главное – наконец-то пойдёт снег, местами сильный.







Под открытым небом

Снегопад может добавить эмоций мероприятиям, которые пройдут в Липецке под открытым небом. Эстафету городских ёлок принимает парковая зона на Соколе (ул. Ушинского, вл. 7в). Здесь в 11:00 начнётся анимационно-развлекательная программа - игры, танцы и хороводы вокруг зелёной красавицы. За участие в конкурсах можно получить подарки от Деда Мороза и, возможно, наконец-то получится слепить снеговика!



В парке Металлургов в 11:00 состоится очередной спортивно-развлекательный квест, на котором самые спортивные липчане могут получить призы.







И, конечно, не забываем про резиденцию Деда Мороза. Она работает в Нижнем парке (в домике Петра I) c 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

Спектакли и утренники

Тех, кто ещё не успел посмотреть новогодние постановки, ждут:

В 11:00 и в 14:00 на в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (ул. Театральная, 2) на спектакле «По щучьему велению»;

В 11:00 и в 14:00 в Липецком драматическом театре (ул. Ушинского, 3) на спектакле «Новое платье короля»;

В 10:00, 13:00, 16:00 в Липецком государственном театре кукол (ул.Гагарина,74) на спектакле «Друг по имени Умка» и дальнейшем новогоднем представлении возле ёлки «Новогоднее сияние».

В 12:00 в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) на спектакле «Дед Мороз, три богатыря и волшебная тайна Кощея».







Подробнее обо всех этих спектаклях вы можете прочитать в наших прошлых выпусках.

Легко ли быть двоеженцем?

Липецкий государственный академический театр драмы на новогодних каникулах радует не только детей, но не забывает и о взрослых. Сегодня в 19:00 театр покажет комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе английского драматурга Рэя Куни.







Славный парень, таксист Джон Смит на деле оказывается не таким уж и простым. Он ловко устроился в жизни. У него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций….

Русские романсы и неаполитанские песни

В концертном зале «Унион» (ул. К.Марска,2) сегодня в 15:00 выступят лучшие голоса липецкой филармонии на концерте «Навстречу музыке».







Прозвучат знаменитые романсы Михаила Глинки, Александра Гурилева, Александра Варламова, Петра Булахова, Петра Чайковского, русские народные и неаполитанские песни, композиции советских композиторов и многие другие.

Творческое трио соберёт друзей

А в липецком Дому музыки (ул. П. Осипенко, 17) выступит творческое содружество ЛИД (Лиза, Игорь Дмитрий). Это Елизавета Разумова (скрипка), Игорь Верещагин (пиано), Дмитрий Кокшин (саксофоны), которым на этот раз помогут многочисленные коллеги. Все вместе они создадут концертную программу из эстрадной, джазовой, академической музыки, собственных сочинений, обработок фольклора.







Специальным гостем станет джазовая вокалистка Карина Кожевникова. Концерт начнётся в 17:00.

Заседание киноклуба «Ностальгия»

Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в 15:00 в ОЦКНТ на показ кинофильма «Вот придёт кот» чехословацкого режиссера Войтеха Ясны.

Это один из первых цветных кинофильмов Восточной Европы, снятый ещё в 1963 году. Действие происходит в крошечном городке, где царят бюрократия и лицемерие, а единственное светлое пятно — школьный учитель Роберт. Чтобы пробудить в своих учениках фантазию, он приглашает на урок смотрителя городской башни Оливу, который рассказывает детям о волшебном коте из бродячего цирка. И вдруг этот самый цирк на самом деле приезжает в город.



Кадр из фильма



Кино покажут на 2-м этаже Центра, вход свободный.

Жизнь советского школьника

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 12:00 пройдёт любопытное мероприятие «100 лет СССР». Здесь специально подготовили так называемый Советский зал, в котором предстоит пройти необычный квест. Особенно интересен он будет подросткам - поразмышлять над головоломками, прикоснуться к предметам быта, которые уже остались только в истории, и прожить один день советского школьника.

Мастерская Петрушки приглашает

В липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 14:00 малышей приглашают на литературные посиделки в творческой мастерской Петрушки. На этот раз детвору ждут «Забавы у русской печки»: ребята перенесутся в русскую избу и узнают, какой волшебной силой наши предки наделяли главную хранительницу домашнего очага – печь. Завершением встречи станет мастер-класс.







Памяти Юрия Золонцева

Первым крупным спортивным событием-2023 в Липецке станет первенство города по греко-римской борьбе, посвященное памяти безвременно ушедшего (на пороге 30-летия) победителя первенства России среди молодёжи, чемпиона, тренера и настоящего Человека Юрия Золонцева.







Эти соревнования организовали друзья спортсмена, они проводятся уже несколько лет.

Новый турнир пройдёт в клубе «Богатырь» (Осенний проезд, 10) с 10:00.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день выхода на экраны кинотеатров новых фильмов.

«Клипмейкеры». Россия, 2022. Комедия. Режиссёр Григорий Константинопольский (18+)

Молодой московский клипмейкер Гриша прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные ее звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везет. И, кажется, что все только начинается.

В ролях: Александр Горчилин, Владимир Епифанцев, Мария Шалаева.



«Друг в океане» Австралия, 2022. Семейный, драма. Режиссёр Роберт Коннолли (12+)

Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера — рыбы, находящейся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность — в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги.

В ролях: Миа Васиковска, Рада Митчелл, Эрик Бана.



«Астрал. Потомство» Норвегия, 2022. Мистика, ужасы. Режиссёр Алекс Херрон (18+)

Молодая американка едет в Европу на поиски своих биологических родителей. В младенчестве ее бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами. По мере того, как она приближается к ответам, кто и откуда ее родители, некий дух все настойчивее предупреждает ее уехать.

В ролях: Алисия фон Риттберг, Герман Томмеранс, Эллен Петтерсен.







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