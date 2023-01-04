В России

14 минут назад

В Иркутске двое школьников провалились под лед реки Ангары

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Двух провалившихся под лёд подростков спасли в Иркутске. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Школьники гуляли в парке спортразвлечений в районе улицы Старокузьмихинской, после чего решили отправиться на реку. На расстоянии около 20 метров от берега хрупкий лед не выдержал, и дети рухнули в ледяную воду.

Одному из подростков удалось выбраться первым, после чего он помог спастись другу, используя переданные очевидцами предметы. Подойти взрослым близко к полынье не представлялось возможным, поскольку наверняка пришлось спасать бы и их.
Насквозь промокших и продрогших товарищей отвели в теплое помещение, куда были вызваны их родители и полицейские. Сотрудники составили административные протоколы о ненадлежащем воспитании детей. Работников парка также могут привлечь к ответственности.
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