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14 минут назад
В Иркутске двое школьников провалились под лед реки Ангары
Двух провалившихся под лёд подростков спасли в Иркутске. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Школьники гуляли в парке спортразвлечений в районе улицы Старокузьмихинской, после чего решили отправиться на реку. На расстоянии около 20 метров от берега хрупкий лед не выдержал, и дети рухнули в ледяную воду.
Одному из подростков удалось выбраться первым, после чего он помог спастись другу, используя переданные очевидцами предметы. Подойти взрослым близко к полынье не представлялось возможным, поскольку наверняка пришлось спасать бы и их.
Насквозь промокших и продрогших товарищей отвели в теплое помещение, куда были вызваны их родители и полицейские. Сотрудники составили административные протоколы о ненадлежащем воспитании детей. Работников парка также могут привлечь к ответственности.
Школьники гуляли в парке спортразвлечений в районе улицы Старокузьмихинской, после чего решили отправиться на реку. На расстоянии около 20 метров от берега хрупкий лед не выдержал, и дети рухнули в ледяную воду.
Одному из подростков удалось выбраться первым, после чего он помог спастись другу, используя переданные очевидцами предметы. Подойти взрослым близко к полынье не представлялось возможным, поскольку наверняка пришлось спасать бы и их.
Насквозь промокших и продрогших товарищей отвели в теплое помещение, куда были вызваны их родители и полицейские. Сотрудники составили административные протоколы о ненадлежащем воспитании детей. Работников парка также могут привлечь к ответственности.