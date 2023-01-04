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сегодня, 18:58
Из Европы в Венесуэлу прибыл первый за 15 лет круизный лайнер
Венесуэльский порт впервые за 15 лет принял круизный лайнер из Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.
Судно Amadea с 498 путешественниками на борту прибыло на курортный остров Маргарита. Длительный перерыв был обусловлен санкционными мерами против Боливарианской Республики. Власти Венесуэлы планируют развивать круизный туризм.
Руководство страны отмечает, что планирует подготовить инфраструктуру других портов к приему крупных туристических лайнеров.
К настоящему моменту о прибытии других лайнеров не сообщалось. Однако представитель немецкого туроператора рассчитывает, что круиз Amadea все же привлечет внимание и других игроков европейского рынка.
Судно Amadea с 498 путешественниками на борту прибыло на курортный остров Маргарита. Длительный перерыв был обусловлен санкционными мерами против Боливарианской Республики. Власти Венесуэлы планируют развивать круизный туризм.
Руководство страны отмечает, что планирует подготовить инфраструктуру других портов к приему крупных туристических лайнеров.
К настоящему моменту о прибытии других лайнеров не сообщалось. Однако представитель немецкого туроператора рассчитывает, что круиз Amadea все же привлечет внимание и других игроков европейского рынка.