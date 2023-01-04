В России

48 минут назад

Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске

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В порту Мурманска произошло возгорание на судне «Принцесса Арктики». По предварительным данным, причиной стали сварочные работы, которые велись в трюме, сообщает Коммерсант со ссылкой на «Мурманский вестник».

В региональном управлении МЧС России сообщили, что на судне находилось семь человек, из них шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. Сообщение о возгорании поступило 14:25, пожарные ликвидировали открытое горение в 15:37, предварительная площадь возгорания — 3 кв. м, также сообщили в управлении МЧС.

Сообщается, что в ликвидации пожара было задействовано 28 человек и девять единиц техники.
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