В России
48 минут назад
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
В порту Мурманска произошло возгорание на судне «Принцесса Арктики». По предварительным данным, причиной стали сварочные работы, которые велись в трюме, сообщает Коммерсант со ссылкой на «Мурманский вестник».
В региональном управлении МЧС России сообщили, что на судне находилось семь человек, из них шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. Сообщение о возгорании поступило 14:25, пожарные ликвидировали открытое горение в 15:37, предварительная площадь возгорания — 3 кв. м, также сообщили в управлении МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара было задействовано 28 человек и девять единиц техники.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что на судне находилось семь человек, из них шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. Сообщение о возгорании поступило 14:25, пожарные ликвидировали открытое горение в 15:37, предварительная площадь возгорания — 3 кв. м, также сообщили в управлении МЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара было задействовано 28 человек и девять единиц техники.