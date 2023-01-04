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56 минут назад
34 туриста затонувшего на Бали катера спасены
На Бали перевернулся и затонул быстроходный катер, на борту которого были десятки туристов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ABC News.
Инцидент попал на видео, на кадрах можно заметить, как 34 туриста оказались в открытом море. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, пассажиры успели надеть спасательные жилеты до того, как судно пошло на дно. Предполагается, что катер напоролся на что-то твердое в воде.
На борту были россияне, австралийцы, украинцы и индусы, а также члены экипажа. Всех удалось спасти.
Инцидент попал на видео, на кадрах можно заметить, как 34 туриста оказались в открытом море. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, пассажиры успели надеть спасательные жилеты до того, как судно пошло на дно. Предполагается, что катер напоролся на что-то твердое в воде.
На борту были россияне, австралийцы, украинцы и индусы, а также члены экипажа. Всех удалось спасти.