В мире

56 минут назад

34 туриста затонувшего на Бали катера спасены

72
На Бали перевернулся и затонул быстроходный катер, на борту которого были десятки туристов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на ABC News.

Инцидент попал на видео, на кадрах можно заметить, как 34 туриста оказались в открытом море. О пострадавших не сообщается. По данным СМИ, пассажиры успели надеть спасательные жилеты до того, как судно пошло на дно. Предполагается, что катер напоролся на что-то твердое в воде.

На борту были россияне, австралийцы, украинцы и индусы, а также члены экипажа. Всех удалось спасти.
72

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Сомали в результате двух взрывов погибли 15 человек
В Сомали в результате двух взрывов погибли 15 человек

сегодня, 13:53

В мире
На борту грузового судна в Индии умер российский моряк
На борту грузового судна в Индии умер российский моряк

вчера, 15:16

В мире
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты

вчера, 14:57

В мире
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*

02.01.2023 17:58

В мире
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности

02.01.2023 15:07

В мире
В Австралии столкнулись два вертолета
В Австралии столкнулись два вертолета

02.01.2023 12:30

В мире