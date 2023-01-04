В новогоднюю ночь медики областной детской больницы бились за жизнь двухмесячного ребенка

Малыша с тяжелым врожденным заболеванием сердца сняли с поезда.

В новогоднюю ночь реаниматологи областной детской больницы буквально бились за жизнь двухмесячного жителя Луганска, который попал к ним в критическом состоянии.



– Малыш родился с тяжелым пороком сердца. Мать везла его на поезде в Москву, где ребенка должны были доставить в аэропорт и отвезти на воздушном транспорте в специализированную клинику Санкт-Петербурга на операцию. Однако на территории нашей области ребенок потерял сознание, и к нам его доставили в критическом состоянии. После восьми часов усилий врачей малыш пришел в себя и его жизнь была вне опасности. За ним из Москвы приехал специализированный реанимобиль МЧС. Ребенка доставили в один из столичных аэропортов, а оттуда по воздуху – в Санкт-Петербург, – сообщили GOROD48 в областной детской больнице.