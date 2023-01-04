Общество

40 минут назад

В новогоднюю ночь медики областной детской больницы бились за жизнь двухмесячного ребенка

5 768
#дети #больница
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В новогоднюю ночь медики областной детской больницы бились за жизнь двухмесячного ребенка

Малыша с тяжелым врожденным заболеванием сердца сняли с поезда.

В новогоднюю ночь реаниматологи областной детской больницы буквально бились за жизнь двухмесячного жителя Луганска, который попал к ним в критическом состоянии.

– Малыш родился с тяжелым пороком сердца. Мать везла его на поезде в Москву, где ребенка должны были доставить в аэропорт и отвезти на воздушном транспорте в специализированную клинику Санкт-Петербурга на операцию. Однако на территории нашей области ребенок потерял сознание, и к нам его доставили в критическом состоянии. После восьми часов усилий врачей малыш пришел в себя и его жизнь была вне опасности. За ним из Москвы приехал специализированный реанимобиль МЧС. Ребенка доставили в один из столичных аэропортов, а оттуда по воздуху – в Санкт-Петербург, – сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
5 768
#дети #больница
2

Комментарии (5)

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1 минуту назад
Врачам и медперсоналу.Здоровья Всем.
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Медик

5 минут назад
ГостьЯ, просто об этом не пишут. Не будет контента.
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ГостьЯ

18 минут назад
Здоровья малышу! Ни разу не слышала, чтобы местным деткам так помогали.. и реанимобиль из Москвы и самолет в Питер.., чудеса!
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Лиза

24 минуты назад
Здоровья малышу!!!
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46-48 да я сам видел.

36 минут назад
Как бились головой об пол! Эио все знаем!
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