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В центре Петербурга карета с лошадьми наехала на людей

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В одну из больниц Санкт-Петербурга днем 2 января в состоянии средней тяжести доставили 8-летнего мальчика, его 9-летнюю сестру и их 43-летнего отца.

Они были госпитализированы после того, как на Дворцовой площади один из гуляющих попытался оседлать запряженную в карету лошадь, испугал ее, и та бросилась в толпу, сообщает Коммерсант. Во время инцидента испуганное животное сбросило наездника.

Женщина-возница кареты с места происшествия скрылась, но позднее ее удалось задержать. У нее выявлены признаки алкогольного опьянения - от медосвидетельствования она отказалась, за что была привлечена к административной ответственности.

Виновника происшествия разыскивают. Сотрудники городского управления Следственного комитета, согласно сообщению пресс-службы, проводят доследственную проверку.
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