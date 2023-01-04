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В центре Петербурга карета с лошадьми наехала на людей
В одну из больниц Санкт-Петербурга днем 2 января в состоянии средней тяжести доставили 8-летнего мальчика, его 9-летнюю сестру и их 43-летнего отца.
Они были госпитализированы после того, как на Дворцовой площади один из гуляющих попытался оседлать запряженную в карету лошадь, испугал ее, и та бросилась в толпу, сообщает Коммерсант. Во время инцидента испуганное животное сбросило наездника.
Женщина-возница кареты с места происшествия скрылась, но позднее ее удалось задержать. У нее выявлены признаки алкогольного опьянения - от медосвидетельствования она отказалась, за что была привлечена к административной ответственности.
Виновника происшествия разыскивают. Сотрудники городского управления Следственного комитета, согласно сообщению пресс-службы, проводят доследственную проверку.
Они были госпитализированы после того, как на Дворцовой площади один из гуляющих попытался оседлать запряженную в карету лошадь, испугал ее, и та бросилась в толпу, сообщает Коммерсант. Во время инцидента испуганное животное сбросило наездника.
Женщина-возница кареты с места происшествия скрылась, но позднее ее удалось задержать. У нее выявлены признаки алкогольного опьянения - от медосвидетельствования она отказалась, за что была привлечена к административной ответственности.
Виновника происшествия разыскивают. Сотрудники городского управления Следственного комитета, согласно сообщению пресс-службы, проводят доследственную проверку.