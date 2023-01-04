Из Липецкой области уходит теплая погода

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием активного циклона, который принесет с собой осадки различной интенсивности — преимущественно в виде снега. 6 и 7 января в тылу циклона начнется вторжение холодного арктического воздуха. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 января — 1-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 6 января — 10-12 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 7 января — 17-19 градусов мороза, что на 10-12 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, ночью местами небольшой снег, днем снег, местами сильный. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем снег. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем она составит от 0 до -2.



День 5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году — 31 градусов мороза.