В России

23 минуты назад

Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб

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С крыши одной из московских школ сорвался промышленный альпинист, который выполнял работы на крыше школы. Мужчина разбился насмерть, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в центре Москвы на улице Большая Молчановка. Правоохранители уже установили личность погибшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины трагического происшествия выясняются.
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