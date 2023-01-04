В России
23 минуты назад
Альпинист сорвался с крыши московской школы и погиб
С крыши одной из московских школ сорвался промышленный альпинист, который выполнял работы на крыше школы. Мужчина разбился насмерть, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в центре Москвы на улице Большая Молчановка. Правоохранители уже установили личность погибшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Причины трагического происшествия выясняются.
Инцидент произошел в центре Москвы на улице Большая Молчановка. Правоохранители уже установили личность погибшего. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Причины трагического происшествия выясняются.