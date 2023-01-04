В мире

27 минут назад

В Сомали в результате двух взрывов погибли 15 человек

48
По меньшей мере 15 человек погибли в среду в сомалийском городе Махас при взрывах двух заминированных автомобилей у офиса депутата федерального парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.

Заминированными оказались два автомобиля у офиса депутата федерального парламента в городе Махас. По данным журналистов, организацией взрыва занимались террористы-смертники. В свою очередь, власти страны уже обвинили в произошедшем экстремистскую группировку «Аш-Шабаб».

"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 10 тыс. боевиков.



48

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На борту грузового судна в Индии умер российский моряк
На борту грузового судна в Индии умер российский моряк

вчера, 15:16

В мире
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты

вчера, 14:57

В мире
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*

02.01.2023 17:58

В мире
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности

02.01.2023 15:07

В мире
В Австралии столкнулись два вертолета
В Австралии столкнулись два вертолета

02.01.2023 12:30

В мире
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

02.01.2023 12:26

В мире