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27 минут назад
В Сомали в результате двух взрывов погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в среду в сомалийском городе Махас при взрывах двух заминированных автомобилей у офиса депутата федерального парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Somali Guardian.
Заминированными оказались два автомобиля у офиса депутата федерального парламента в городе Махас. По данным журналистов, организацией взрыва занимались террористы-смертники. В свою очередь, власти страны уже обвинили в произошедшем экстремистскую группировку «Аш-Шабаб».
"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 10 тыс. боевиков.
Заминированными оказались два автомобиля у офиса депутата федерального парламента в городе Махас. По данным журналистов, организацией взрыва занимались террористы-смертники. В свою очередь, власти страны уже обвинили в произошедшем экстремистскую группировку «Аш-Шабаб».
"Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически устраивают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в 10 тыс. боевиков.