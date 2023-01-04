Две липчанки получили сильные ожоги при приготовлении праздничных блюд

Женщины госпитализированы в ожоговый центр.

Оттепель положительно сказалась на медицинской статистике: в ожоговый центр пока не поступило ни одного пациента с обморожениями. А вот праздничная суета на кухне не прошла незамеченной: две липчанки получили ожоги во время готовки.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 48-летняя женщина ещё перед Новым годом опрокинула на себя сковороду с горячим маслом, а в больницу обратилась только 2 января, когда на месте ожогов началось воспаление. Женщина госпитализирована.



А 32-летняя липчанка пострадала, готовя торт «Медовик». Она опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, когда разогревала ингредиенты для коржей на водяной бане. У пациентки - ожоги 6% тела. Сегодня она госпитализирована в ожоговый центр.