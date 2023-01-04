В России
33 минуты назад
Россия и Казахстан пресекли деятельность ОПГ в Байконуре
Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с ФСБ пресекли деятельности организованной преступной группы в городе Байконур. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В состав ОПГ входили граждане Казахстана и России. Пособников группировки задержали в Астане, Кызылорде и Конаеве. Из квартир подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и деньги.
По данным следствия, на счету членов ОПГ – похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Участники ОПГ отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается, что спецоперация готовилась «много месяцев», и сейчас силовики проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений и проводят необходимые следственные мероприятия.
Задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В состав ОПГ входили граждане Казахстана и России. Пособников группировки задержали в Астане, Кызылорде и Конаеве. Из квартир подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и деньги.
По данным следствия, на счету членов ОПГ – похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи. Участники ОПГ отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Отмечается, что спецоперация готовилась «много месяцев», и сейчас силовики проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений и проводят необходимые следственные мероприятия.