На усманской трассе «ВАЗ» врезался в дерево: серьёзно пострадала 73-летняя женщина

В больницу попал и водитель.



Вчера на съезде с трассы Липецк-Усмань в районе поселка ЛТЗ водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.В больницу попали и 25-летний водитель «семерки», и его 73-летняя пассажирка. Причем женщина пострадала куда серьезнее парня: среди прочих травм у нее – перелом позвоночника.