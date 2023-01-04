Происшествия

44 минуты назад

На усманской трассе «ВАЗ» врезался в дерево: серьёзно пострадала 73-летняя женщина

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#ДТП
На усманской трассе «ВАЗ» врезался в дерево: серьёзно пострадала 73-летняя женщина

В больницу попал и водитель.

Вчера на съезде с трассы Липецк-Усмань в районе поселка ЛТЗ водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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В больницу попали и 25-летний водитель «семерки», и его 73-летняя пассажирка. Причем женщина пострадала куда серьезнее парня: среди прочих травм у нее – перелом позвоночника.
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#ДТП

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