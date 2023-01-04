Происшествия

35 минут назад

В Усманском районе водитель «ВАЗа» насмерть сбил мужчину

1 389
#ДТП #погибший
В Усманском районе водитель «ВАЗа» насмерть сбил мужчину

Госавтоинспекторы подвели первые итоги наступившего года. В первые трое суток на территории Липецкой области было зарегистрировано 20-ть ДТП, в которых пострадал тридцать один человек, двое — погибли.

Накануне в Усманском районе в селе Октябрьское около пяти часов утра на улице Коммунистической, по предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗа» сбил 34-летнего мужчину, который от полученных травм погиб на месте.

Днем ранее, второго января, в Грязинском районе около половины седьмого вечера на трассе Орел — Тамбов столкнулись автомобили «Дэу Нексия» под управлением 43-летнего мужчины и «КамАЗ» с 53-летним мужчиной за рулем. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Новогоднюю ночь в Грязях на улице 30 лет Победы столкнулись «БМВ» под управлением 45-летнего мужчины и «Киа» с 39-летним водителем за рулем. Оба водителя и шесть пассажиров из обеих иномарок с различными травмами были доставлены в больницу.

Второго января в Добринском районе в селе Хворостянка в полночь на улице Центральной столкнулись «ЗАЗ» под управлением 24-летнего водителя и «Мерседес» с 28-летним парнем за рулем. Травмы получила 18-летняя пассажирка первого автомобиля.

В тот же день в Липецке около шести часов вечера на Заводской площади, по предварительным, данным 52-летний водитель «Рено» не справился с управлением и  врезался в металлическое ограждение. С травмами его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Тогда же в Елецком районе около полуночи на трассе «Дон» 41-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. В результате трое его пассажирок, в том числе девочки 9-ти и 16-ти лет, получили различные травмы.

«По всем фактам проводится расследование обстоятельств происшедшего», сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

За прошедшие трое суток на дорогах региона автоинспекторы выявили 3 340 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности было привлечено 47 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 102. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2 800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.

Так же было зарегистрировано 50 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

 
1 389
#ДТП #погибший

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гадалка Аза

23 минуты назад
И все эти люди отмечали Новый Год.. Карма настигла их по заслугам ..
ответить

Еще в рубрике

Разбой на АЗС: налетчик унес два пакета с мелочью и сигаретами
#разбой
3
Разбой на АЗС: налетчик унес два пакета с мелочью и сигаретами

сегодня, 09:14

Происшествия
В подъезде многоэтажки нашли мужчину с ножевым ранением живота
#поножовщина
20
В подъезде многоэтажки нашли мужчину с ножевым ранением живота

вчера, 14:45

Происшествия
В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина
#пожар
В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина

вчера, 11:57

Происшествия
Липчан призывают аккуратнее пользоваться сервисами поиска попутчиков в праздники
#мошенничество
Липчан призывают аккуратнее пользоваться сервисами поиска попутчиков в праздники

вчера, 11:48

Происшествия
В Липецком районе сгорел дом
#пожар
1
В Липецком районе сгорел дом

вчера, 11:04

Происшествия
34-летней женщине грозит до года лишения свободы за поддельную диагностическую карту на автомобиль
#нарушение #подделка
19
34-летней женщине грозит до года лишения свободы за поддельную диагностическую карту на автомобиль

вчера, 09:50

Происшествия