Сегодня в Липецке: в январе снега не выпросишь и что делать с шумными соседями

Рассказываем всё самое главное про четвертый день нового года.

Тёплый январь

Лихо начался у нас 2023 год. Два температурных рекорда за первые три дня! И сегодня есть некоторые шансы поставить третий. За 114 лет официальных метеонаблюдений самым теплым 4 января был в 2000 году, когда столбик поднимался до 3 градусов тепла. Сегодня в Липецке обещают от 1 до 3 градусов выше нуля, т.е. ещё чуть-чуть и возможно новое температурное достижение.







Но дорогах обещают гололедицу, а вот снега у зимы по прежнему не выпросишь. Он возможен лишь местами, в умеренных количествах вперемешку с дождём.

Ёлки под открытым небом

В обстановке бесснежья проходят и городские ёлки. Но их не отменяют, потому что снег – важный, но не единственный атрибут. Ведь есть ещё Дед Мороз, Снегурочка, ростовые куклы, маленькие зрители, а главное – весёлое настроение.



Фото vk.com

Представление «Сказка в городе» с участием главных новогодних персонажей сегодня пройдёт в детском парке «Сказка» в 11:00.

А в парке Металлургов уже третий день в 11:00 состоится спортивно-развлекательный квест, на котором самые спортивные липчане могут получить призы.

Кроме того, в Нижнем парке, как обычно, с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 работает резиденция Деда Мороза.

Утренники

В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (ул. Театральная, 2) в 11:00 и в 14:00 детям покажут новогодний спектакль «По щучьему велению».

В Липецком государственном театре кукол (ул.Гагарина,74) в 10:00, 13:00, 16:00 покажут спектакль «Друг по имени Умка», а после него возле ёлки пройдёт новогодний интерактив «Новогоднее сияние».

В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а в 12:00 представят постановку «Дед Мороз, три богатыря и волшебная тайна Кощея».



Фото vk.com. Спектакль ОЦКНТ

В концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) в 12:00 покажут оперу «Кот Мурыч».

Подробнее об этих постановках вы можете прочитать в наших предыдущих выпусках.

«Новое платье короля»

Свою праздничную программу представляют и в Липецком драматическом театре (ул. Константиновой, 3). Здесь юным зрителям приготовили спектаклю «Новое платье короля» по пьесе Евгения Шварца.



Фото vk.com

Действие разворачивается в королевстве, где Генрих влюбился в Генриетту. Об этом узнал король-отец и решил выдать свою дочку за соседнего короля, чему решили воспрепятствовать влюблённый Генрих и его друг Христиан.

Спектакль покажут сегодня дважды – в 11:00 и в 14:00.

Для взрослых

А в ЛГАТД имени Льва Толстого по вечерам продолжают радовать не только юную публику. В 19:00 сегодня представят комедию с по пьесе французского драматурга и киноактера Робера Ламурё.







Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром.

Ангелочек

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов,2) состоится очередной мастер-класс, на этот раз по лепке из глины «Милый ангелочек». Вместе с народным мастером Еленой Смолеевской участники создадут своими руками рождественского ангелочка с атрибутами праздника: звездой или свечой. Приглашают участников от 7 лет и до бесконечности.







«Моя первая книга»

Мероприятие с таким названием пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 12:00.

Мастер-реставратор Ирина Артёмова научит всех желающих сделать блокнот своими руками. Каждый участник поэтапно соберет свою неповторимую записную книжку из цветных листов и страниц с цитатами, афоризмами и декоративными элементами, изготовит оригинальную переплетную крышку и оформит форзац. Также гости библиотеки узнают, какие материалы, инструменты и приспособления можно использовать для создания технического переплета в домашних условиях.







Благотворительный концерт

В 15.00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится Рождественский благотворительный концерт липецкого камерного хора.

В программе - колядки, «Трисвятое» Татьяны Яшвили, Тропарь Рождеству Христову Сергея Дегтярёва, «Тебе поём» Сергея Рахманинова, «Кантата Домино» Марка Хаеса, «Глория» Мартина Палмери, другие произведения, включая русские народные песни.







Средства от концерта будут переданы детскому хору Воскресной школы Христорождественского кафедрального собора Липецка.

Как быть с шумными соседями?

Праздники продолжаются, и в многоквартирных домах одной из проблем могут быть не в меру шумные соседи.

Консультанты Роскачества отмечают, что в промежуток времени с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах не должен превышать 40-55 децибел. Для ясности: 40 децибел – это звук негромкой речи, а 55 – по интенсивности сопоставим с шумом мотора автомобиля. Или дрели. Т.е. сверлить и заниматься мелким ремонтом в этот промежуток времени можно.

Тихо нужно вести себя с 23:00 до 07:00 – до 45 децибел. Это звук работающей стиральной или посудомоечной машины.

Вообще с соседями лучше договариваться полюбовно - например, если у вас ребёнок спит днём в одно и тоже время, попросить их не шуметь. Вызывать полицию из-за того, что сосед пылесосит днём, глупо, ведь он ничего не нарушает.







Что делать, если невмоготу? Можно попробовать позвонить в полицию, но практика показывает, что на такую мелочёвку приезжают не всегда. Лучше написать заявление в управляющую компанию. Специалисты должны будут придти и измерить уровень шума – если будет зафиксировано превышение, вы сможете добиться административного наказания для виновного.

Чего делать не надо? Не нужно угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей. В этом случае уже вы сами можете оказаться в роли нарушителя.

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