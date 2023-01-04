Общество

сегодня, 08:30

Сегодня в Липецке: в январе снега не выпросишь и что делать с шумными соседями

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#Сегодня в Липецке
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Сегодня в Липецке: в январе снега не выпросишь и что делать с шумными соседями

Рассказываем всё самое главное про четвертый день нового года.

Тёплый январь

Лихо начался у нас 2023 год. Два температурных рекорда за первые три дня! И сегодня есть некоторые шансы поставить третий. За 114 лет официальных метеонаблюдений самым теплым 4 января был в 2000 году, когда столбик поднимался до 3 градусов тепла. Сегодня в Липецке обещают от 1 до 3 градусов выше нуля, т.е. ещё чуть-чуть и возможно новое температурное достижение.

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Но дорогах обещают гололедицу, а вот снега у зимы по прежнему не выпросишь. Он возможен лишь местами, в умеренных количествах вперемешку с дождём.

Ёлки под открытым небом

В обстановке бесснежья проходят и городские ёлки. Но их не отменяют, потому что снег – важный, но не единственный атрибут. Ведь есть ещё Дед Мороз, Снегурочка, ростовые куклы, маленькие зрители, а главное – весёлое настроение.

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Фото vk.com

Представление «Сказка в городе» с участием главных новогодних персонажей сегодня пройдёт в детском парке «Сказка» в 11:00.

А в парке Металлургов уже третий день в 11:00 состоится спортивно-развлекательный квест, на котором самые спортивные липчане могут получить призы.

Кроме того, в Нижнем парке, как обычно, с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00 работает резиденция Деда Мороза.

Утренники

В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (ул. Театральная, 2) в 11:00 и в 14:00 детям покажут новогодний спектакль «По щучьему велению».

В Липецком государственном театре кукол (ул.Гагарина,74) в 10:00, 13:00, 16:00 покажут спектакль «Друг по имени Умка», а после него возле ёлки пройдёт новогодний интерактив «Новогоднее сияние».

В ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а в 12:00 представят постановку «Дед Мороз, три богатыря и волшебная тайна Кощея».

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Фото vk.com. Спектакль ОЦКНТ

В концертном зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) в 12:00 покажут оперу «Кот Мурыч».

Подробнее об этих постановках вы можете прочитать в наших предыдущих выпусках.

«Новое платье короля»

Свою праздничную программу представляют и в Липецком драматическом театре (ул. Константиновой, 3). Здесь юным зрителям приготовили спектаклю «Новое платье короля» по пьесе Евгения Шварца.

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Фото vk.com 

Действие разворачивается в королевстве, где Генрих влюбился в Генриетту. Об этом узнал король-отец и решил выдать свою дочку за соседнего короля, чему решили воспрепятствовать влюблённый Генрих и его друг Христиан.

Спектакль покажут сегодня дважды – в 11:00 и в 14:00.

Для взрослых

А в ЛГАТД имени Льва Толстого по вечерам продолжают радовать не только юную публику. В 19:00 сегодня представят комедию с по пьесе французского драматурга и киноактера Робера Ламурё.

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Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром.

Ангелочек

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов,2) состоится очередной мастер-класс, на этот раз по лепке из глины «Милый ангелочек». Вместе с народным мастером Еленой Смолеевской участники создадут своими руками рождественского ангелочка с атрибутами праздника: звездой или свечой. Приглашают участников от 7 лет и до бесконечности.

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«Моя первая книга»

Мероприятие с таким названием пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 12:00.

Мастер-реставратор Ирина Артёмова научит всех желающих сделать блокнот своими руками. Каждый участник поэтапно соберет свою неповторимую записную книжку из цветных листов и страниц с цитатами, афоризмами и декоративными элементами, изготовит оригинальную переплетную крышку и оформит форзац. Также гости библиотеки узнают, какие материалы, инструменты и приспособления можно использовать для создания технического переплета в домашних условиях.

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Благотворительный концерт

В 15.00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится Рождественский благотворительный концерт липецкого камерного хора.

В программе - колядки, «Трисвятое» Татьяны Яшвили, Тропарь Рождеству Христову Сергея Дегтярёва, «Тебе поём» Сергея Рахманинова, «Кантата Домино» Марка Хаеса, «Глория» Мартина Палмери, другие произведения, включая русские народные песни.

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Средства от концерта будут переданы детскому хору Воскресной школы Христорождественского кафедрального собора Липецка.

Как быть с шумными соседями?

Праздники продолжаются, и в многоквартирных домах одной из проблем могут быть не в меру шумные соседи.

Консультанты Роскачества отмечают, что в промежуток времени с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах не должен превышать 40-55 децибел. Для ясности: 40 децибел – это звук негромкой речи, а 55 – по интенсивности сопоставим с шумом мотора автомобиля. Или дрели. Т.е. сверлить и заниматься мелким ремонтом в этот промежуток времени можно.

Тихо нужно вести себя с 23:00 до 07:00 – до 45 децибел. Это звук работающей стиральной или посудомоечной машины.

Вообще с соседями лучше договариваться полюбовно - например, если у вас ребёнок спит днём в одно и тоже время, попросить их не шуметь. Вызывать полицию из-за того, что сосед пылесосит днём, глупо, ведь он ничего не нарушает.

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Что делать, если невмоготу? Можно попробовать позвонить в полицию, но практика показывает, что на такую мелочёвку приезжают не всегда. Лучше написать заявление в управляющую компанию. Специалисты должны будут придти и измерить уровень шума – если будет зафиксировано превышение, вы сможете добиться административного наказания для виновного.

Чего делать не надо? Не нужно угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей. В этом случае уже вы сами можете оказаться в роли нарушителя.

Дорогие липчане! Праздники праздниками, но новости поступают каждый день, а наши журналисты дежурят на сайте круглосуточно. Не забывайте заходить на GOROD48, с нами вы точно не потеряетесь в информационном море и всегда будете в курсе всего наиболее важного и интересного. До встречи!

Фото вверху pol-m.ru


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#Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Электорат

19 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Люц

сегодня, 01:27
Интересно, как справиться с теми кто работает в органах или имеют хороших знакомых. Закон для них не писан.... Постоянные ссоры всю ночь, с выпивкой крики и т.д..... Вызывать кого-то бесполезно....
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