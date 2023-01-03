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Маленькая девочка спасла от пожара двух женщин с инвалидностью

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Четырехлетняя жительница села Байдары в Курганской области вовремя заметила пожар у соседок и спасла их. Об этом сообщает Газета.ру в официальной группе VK ГУ МЧС России по Курганской области.

Поздно вечером ребенок смотрел в окно на темную улицу в надежде заметить несущего подарки Деда Мороза. Вместо волшебника 4-летняя девочка увидела «волшебный» огонек во дворе соседей напротив и рассказала об этом отцу.

«Поняв, что у соседей, которые уже спали, горит пристрой, мужчина действовал грамотно и оперативно – разбудил соседей, поднял пожарных», – сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие спасатели вовремя потушили огонь и не дали ему перекинуться на дом, где живут мать и дочь с инвалидностями.
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