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сегодня, 20:04

В Подмосковье мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка

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В подмосковном городе Пушкине мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка. Об этом сообщает РЕН ТВ. В больницу он поступил с травмированной конечностью и ранами ноги и паха.

Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, но она сдетонировала.

Полиция начала проверку.
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