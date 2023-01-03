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сегодня, 20:04
В Подмосковье мужчине оторвало пальцы из-за фейерверка
В подмосковном городе Пушкине мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка. Об этом сообщает РЕН ТВ. В больницу он поступил с травмированной конечностью и ранами ноги и паха.
Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, но она сдетонировала.
Полиция начала проверку.
Уточняется, что мужчина самостоятельно изготовил фейерверк и попытался привести его в действие на улице, однако взрыва не произошло. После этого пострадавший решил устранить неполадки в петарде и стал сверлить ее шуруповертом, но она сдетонировала.
Полиция начала проверку.