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сегодня, 19:59
В отеле Москвы обнаружили мумию женщины
Следственный комитет начал проверку после обнаружения мумифицированного тела женщины в бутик-отеле в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Тело женщины в нижнем белье находилось на кровати. Выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. В ведомстве добавили, что по предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, сколько времени труп пролежал в номере отеля.
Тело женщины в нижнем белье находилось на кровати. Выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. В ведомстве добавили, что по предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, сколько времени труп пролежал в номере отеля.