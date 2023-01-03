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сегодня, 19:59

В отеле Москвы обнаружили мумию женщины

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Следственный комитет начал проверку после обнаружения мумифицированного тела женщины в бутик-отеле в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Тело женщины в нижнем белье находилось на кровати. Выяснилось, что погибшей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. В ведомстве добавили, что по предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, сколько времени труп пролежал в номере отеля.
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