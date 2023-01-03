В России
сегодня, 19:54
Ребенок впал в кому после схода лавины в Кузбассе
Десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Александр Рыбалко.
По его данным, дети катались на «ватрушке» под присмотром взрослых. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни. При этом предстоит установить, как они попали на опасный горнопромышленный объект.
У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма, его подключили к аппарату ИВЛ. В ближайшее время пострадавшего перевезут для лечения в Кемерово.
Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.
По его данным, дети катались на «ватрушке» под присмотром взрослых. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни. При этом предстоит установить, как они попали на опасный горнопромышленный объект.
У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма, его подключили к аппарату ИВЛ. В ближайшее время пострадавшего перевезут для лечения в Кемерово.
Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.