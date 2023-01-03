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Ребенок впал в кому после схода лавины в Кузбассе

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Десятилетний ребенок впал в кому после того, как на него сошла лавина во время катания на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Александр Рыбалко.

По его данным, дети катались на «ватрушке» под присмотром взрослых. По предварительным данным, во время схода лавины мальчик ударился головой о камни. При этом предстоит установить, как они попали на опасный горнопромышленный объект.

У мальчика диагностирована черепно-мозговая травма, его подключили к аппарату ИВЛ. В ближайшее время пострадавшего перевезут для лечения в Кемерово.

Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах.
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