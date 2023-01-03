Общество

13 минут назад

Карта отключений холодной воды на завтра пополнилась новыми адресами

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#ЖКХ #вода
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Карта отключений холодной воды на завтра пополнилась новыми адресами

Воды не будет на 15 улицах в частном секторе Липецка.

«РВК-Липецк» обнародовал карту отключений холодной воды с дополнениями. По новым данным, 4 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям в частном секторе по адресам: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Совхозная, ул. Полевая, Боевой проезд, ул. Одесская, ул. Станционная. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Воды завтра также не будет в частном секторе по адресам: ул. Кленовая, ул. Дорожная, ул. Земная, ул. Зареченская. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
 
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
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#ЖКХ #вода
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Комментарии (1)

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Фокс

2 минуты назад
может проще выключить из Липецка «РВК-Липецк» и заменить кем-то более ответственным лицом за наши народные платежи? Ау, прокуратура!!!!
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