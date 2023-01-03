Общество
13 минут назад
Карта отключений холодной воды на завтра пополнилась новыми адресами
Воды не будет на 15 улицах в частном секторе Липецка.
«РВК-Липецк» обнародовал карту отключений холодной воды с дополнениями. По новым данным, 4 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям в частном секторе по адресам: ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Совхозная, ул. Полевая, Боевой проезд, ул. Одесская, ул. Станционная. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Воды завтра также не будет в частном секторе по адресам: ул. Кленовая, ул. Дорожная, ул. Земная, ул. Зареченская. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Воды завтра также не будет в частном секторе по адресам: ул. Кленовая, ул. Дорожная, ул. Земная, ул. Зареченская. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Фокс