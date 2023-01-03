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9 минут назад
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов.
"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо. <…> Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше", — сказал он.
При этом депутат считает, что майские праздники сокращать не стоит, ведь в это время люди занимаются посевом.
В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.
"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо. <…> Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше", — сказал он.
При этом депутат считает, что майские праздники сокращать не стоит, ведь в это время люди занимаются посевом.
В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.