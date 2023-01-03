В России
14 минут назад
В Белгороде часовой ранил жителя в запретной зоне
Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу. Он находился в приграничном с Украиной районе и отказался остановиться после предупреждения часового. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в Борисовском районе. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщает Коммерсант.
Расследованием происшествия занимаются СКР, ФСБ и Министерство обороны РФ. В том числе предстоит понять, как местный житель оказался на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Белгородские власти призывают население воздержаться от походов в лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.
Инцидент произошел в Борисовском районе. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщает Коммерсант.
Расследованием происшествия занимаются СКР, ФСБ и Министерство обороны РФ. В том числе предстоит понять, как местный житель оказался на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Белгородские власти призывают население воздержаться от походов в лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.