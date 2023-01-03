В России

14 минут назад

В Белгороде часовой ранил жителя в запретной зоне

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Житель Борисовского района Белгородской области получил огнестрельное ранение в ногу. Он находился в приграничном с Украиной районе и отказался остановиться после предупреждения часового. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Борисовском районе. Раненый доставлен в больницу в тяжелом состоянии, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом сообщает Коммерсант.

Расследованием происшествия занимаются СКР, ФСБ и Министерство обороны РФ. В том числе предстоит понять, как местный житель оказался на приграничной территории и зачем пошел к военным.

Белгородские власти призывают население воздержаться от походов в лесополосы во всех приграничных муниципалитетах.
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