В мире

сегодня, 15:16

На борту грузового судна в Индии умер российский моряк

112
Россиянин умер на борту грузового судна, стоявшего на якоре в индийском порту Парадип штата Одиша. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

По информации правоохранительных органов, 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Aldnah, следовавшего из бангладешского порта Читтагонг в Мумбаи. Он был идентифицирован как Сергей Миляков. Россиянина обнаружили мертвым в каюте в 4:30.

«Согласно предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля», — заявил сотрудник полиции Акилешвар Сингх.

Сухогруз, построенный в 2011 году, в настоящее время ходит под флагом Маршалловых островов.
112

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты

сегодня, 14:57

В мире
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*

вчера, 17:58

В мире
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности

вчера, 15:07

В мире
В Австралии столкнулись два вертолета
В Австралии столкнулись два вертолета

вчера, 12:30

В мире
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

вчера, 12:26

В мире
Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии

01.01.2023 19:20

В мире