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На борту грузового судна в Индии умер российский моряк
Россиянин умер на борту грузового судна, стоявшего на якоре в индийском порту Парадип штата Одиша. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
По информации правоохранительных органов, 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Aldnah, следовавшего из бангладешского порта Читтагонг в Мумбаи. Он был идентифицирован как Сергей Миляков. Россиянина обнаружили мертвым в каюте в 4:30.
«Согласно предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля», — заявил сотрудник полиции Акилешвар Сингх.
Сухогруз, построенный в 2011 году, в настоящее время ходит под флагом Маршалловых островов.
По информации правоохранительных органов, 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Aldnah, следовавшего из бангладешского порта Читтагонг в Мумбаи. Он был идентифицирован как Сергей Миляков. Россиянина обнаружили мертвым в каюте в 4:30.
«Согласно предварительному расследованию, он внезапно потерял сознание на борту корабля», — заявил сотрудник полиции Акилешвар Сингх.
Сухогруз, построенный в 2011 году, в настоящее время ходит под флагом Маршалловых островов.