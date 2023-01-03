Общество

9 минут назад

В Ельце белочки получили подарок от Деда Мороза

48
#благоустройство
В Ельце белочки получили подарок от Деда Мороза

В парке 40-летия Октября появилась кормушка для белок, которая уже стала местной достопримечательностью.

Как сообщает паблик «Мой Елец. Новости», в Ельце к Новому году в парке 40-летия Октября появилась необычная кормушка для белок. 

Домик-сруб украшен надписью: «Братьям меньшим от Деда Мороза».  

- У создателя этой красоты не только золотые руки, но и добрая душа! Помощь белочкам и радость людям, - отмечают ельчане.

9GEsjVDUIlM.jpg

85v4-lfjCOM.jpg

Фото - vk.com/my_elets
48
#благоустройство

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В частном секторе отключат холодную воду
#ЖКХ #вода
1
В частном секторе отключат холодную воду

48 минут назад

Общество
В районе пляжа ЛТЗ рыбак на лодке добрался до льда на реке
#спасатели
В районе пляжа ЛТЗ рыбак на лодке добрался до льда на реке

сегодня, 14:13

Общество
Лишь 2% липчан любят ходить под Новый год в баню
#Новый год
1
Лишь 2% липчан любят ходить под Новый год в баню

сегодня, 13:29

Общество
В Липецке поздравили с Новым годом 102-летнего участника Великой Отечественной войны
#долгожители
9
В Липецке поздравили с Новым годом 102-летнего участника Великой Отечественной войны

сегодня, 10:25

Общество
На улице Политехнической - новые остановочные павильоны
#дороги #благоустройство
12
На улице Политехнической - новые остановочные павильоны

сегодня, 10:05

Общество
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд и что делать, если в Новый год приспичило жениться
#Сегодня в Липецке
5
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд и что делать, если в Новый год приспичило жениться

сегодня, 08:30

Общество