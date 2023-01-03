Общество
9 минут назад
В Ельце белочки получили подарок от Деда Мороза
В парке 40-летия Октября появилась кормушка для белок, которая уже стала местной достопримечательностью.
Как сообщает паблик «Мой Елец. Новости», в Ельце к Новому году в парке 40-летия Октября появилась необычная кормушка для белок.
Домик-сруб украшен надписью: «Братьям меньшим от Деда Мороза».
- У создателя этой красоты не только золотые руки, но и добрая душа! Помощь белочкам и радость людям, - отмечают ельчане.
Фото - vk.com/my_elets
Домик-сруб украшен надписью: «Братьям меньшим от Деда Мороза».
- У создателя этой красоты не только золотые руки, но и добрая душа! Помощь белочкам и радость людям, - отмечают ельчане.
Фото - vk.com/my_elets