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26 минут назад
В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты
Иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле, задержали турецкие правоохранители. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu, мужчина, предположительно, причастен к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По данным управления безопасности Стамбула, задержанный планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами.
"В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.
По данным управления безопасности Стамбула, задержанный планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами.
"В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.