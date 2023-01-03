В мире

26 минут назад

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего теракты

52
Иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле, задержали турецкие правоохранители. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu, мужчина, предположительно, причастен к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным управления безопасности Стамбула, задержанный планировал организовать нападения в людных и популярных среди туристов районах мегаполиса, а также делился в соцсетях видео с угрозами.

"В ходе обыска при нем обнаружена символика запрещенной террористической организации, а также холодное оружие. Решением суда задержанный арестован", - уточнило агентство.
52

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На борту грузового судна в Индии умер российский моряк
На борту грузового судна в Индии умер российский моряк

7 минут назад

В мире
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*
Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло ИГ*

вчера, 17:58

В мире
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности
Пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности

вчера, 15:07

В мире
В Австралии столкнулись два вертолета
В Австралии столкнулись два вертолета

вчера, 12:30

В мире
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли
В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли

вчера, 12:26

В мире
Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии

01.01.2023 19:20

В мире