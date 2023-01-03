Общество

сегодня, 14:13

В районе пляжа ЛТЗ рыбак на лодке добрался до льда на реке

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#спасатели
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В районе пляжа ЛТЗ рыбак на лодке добрался до льда на реке

В праздничные дни рыбакам раздают памятки и предупреждают об опасностях высота на лед.

С первых дней наступившего 2023-го года спасатели мониторят ситуацию на реках и прудах в черте города. Рыбаков предупреждают о потенциальных рисках выхода на лёд и раздают тематические памятки. Но зачастую желание ловить рыбу оказывается сильнее чувства самосохранения.

«Несмотря на календарную зиму, за окном оттепель. Пограничные температуры держатся уже давно, сейчас и вовсе - плюс. В этих условиях лёд тает, становится пористым и очень хрупким, появляются полыньи. Однако останавливает это далеко не всех. 3 января нескольких любителей зимней рыбалки спасатели обнаружили в районе пляжей НЛМК и ЛТЗ, причём в последнем случае, чтобы добраться до твёрдого покрытия на реке, мужчине потребовалось воспользоваться лодкой – между льдом реки и береговой зоной образовалась внушительная полоса воды», - отмечают в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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К концу недели синоптики прогнозируют морозную погоду. Однако, для того, чтобы лёд восстановил прочность, потребуется время.

Спасатели убедительно просят липчан ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности, соблюдать основные правила, связанные с пребыванием на водных объектах в осенне-зимний период, и не подвергать свою жизнь риску.

504
#спасатели
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