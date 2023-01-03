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В январе продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса и гриппа

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#коронавирус #грипп
В январе продолжают работать мобильные пункты вакцинации против коронавируса и гриппа

Обнародован график работы мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 и гриппа на январь 2023 года.

Напомним, в Липецкой области за последние сутки зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом, один человек от него умер.

В области проводится иммунизация взрослого населения против COVID-19. Лица старше 18 лет могут получить вакцинацию в территориальной медицинской организации.

В январе 2023 года продолжают работать мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции и гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обнародовало работы мобильных пунктов вакцинации против COVID-19 и гриппа в Липецкой области на январь 2023 года.

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#коронавирус #грипп

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