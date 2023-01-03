Коронавирус

5 минут назад

За сутки коронавирус выявили у 10 жителей Липецкой области, один человек от него умер

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#коронавирус
За сутки коронавирус выявили у 10 жителей Липецкой области, один человек от него умер

7 человек выздоровели.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 10 жителей Липецкой области, при этом госпитализация понадобилась всего одному человеку. Благополучно выздоровели и завершили лечение 7 человек. Один человек умер за сутки.

С начала пандемии в Липецкой области 176 259 человек заболели коронавирусом, 172 140 выздоровели, 3 942 человека умерли.

По данным медиков, в России за минувшие сутки выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. 512 человек были госпитализированы с коронавирусом. А завершили лечение 5 482 человека. Вирус за сутки унёс жизни 48 россиян.
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#коронавирус

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