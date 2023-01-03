Липчан призывают аккуратнее пользоваться сервисами поиска попутчиков в праздники

Спросом на поездки активно пользуются мошенники.

В новогодние праздники липчан предостерегают от распространённой сейчас схемы мошенничества.



Как рассказал начальник отделения УРР УМВД России по Липецкой области Павел Сапрыкин, при поездках к родственникам, друзьям и знакомым в праздники липчане все чаше используют сервисы поиска попутчиков, и мошенники этим пользуются, размещая там свои объявления.



При общении в мессенджере пассажирам предлагают заплатить небольшую сумму за поездку и присылают ссылку, после перехода по которой человек вводит данные своей банковской карты, нажимает «Оплатить», но списывается не оговорённая небольшая сумма (например, 500 рублей), а гораздо больше денег - сколько захочет мошенник.



«Если вас попросили что-то оплатить, скажите, что отдадите или переведете деньги на месте либо переводите деньги на банковскую карту, только по номеру карты или по номеру телефона, который пришлёт вам ваш попутчик. Ни по каким всплывающим ссылкам не надо переходить и вводить данные и реквизиты вашей карты», - убеждают липчан в полиции.