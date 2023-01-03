Происшествия
21 минуту назад
В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина
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Предположительно, всему виной - алкоголь и сигареты.
1 января в селе Липовка Добровского района загорелся дом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме по улице Поволжья в селе Липовка погиб человек.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, погиб 43-летний мужчина. Основная версия происшествия - мужчина выпил и заснул с сигаретой.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме по улице Поволжья в селе Липовка погиб человек.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, погиб 43-летний мужчина. Основная версия происшествия - мужчина выпил и заснул с сигаретой.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
193