Происшествия

21 минуту назад

В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина

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#пожар
В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина

Предположительно, всему виной - алкоголь и сигареты.

1 января в селе Липовка Добровского района загорелся дом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме по улице Поволжья в селе Липовка погиб человек. 

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По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, погиб 43-летний мужчина. Основная версия происшествия - мужчина выпил и заснул с сигаретой.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#пожар

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