В селе Липовка Добровского района при пожаре погиб 43-летний мужчина

Предположительно, всему виной - алкоголь и сигареты.













По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, погиб 43-летний мужчина. Основная версия происшествия - мужчина выпил и заснул с сигаретой. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, погиб 43-летний мужчина. Основная версия происшествия - мужчина выпил и заснул с сигаретой.

1 января в селе Липовка Добровского района загорелся дом.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, при пожаре в доме по улице Поволжья в селе Липовка погиб человек.