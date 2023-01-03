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20 минут назад

В Липецке поздравили с Новым годом 102-летнего участника Великой Отечественной войны

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#долгожители
В Липецке поздравили с Новым годом 102-летнего участника Великой Отечественной войны

Ветеран был рад гостям.

Сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области навестили участника Великой Отечественной войны и ветерана следствия Константина Пантелеева и поздравили его с новогодними праздниками.

«Ветеран всегда рад гостям и, несмотря на почтенный возраст – 102 года, в курсе всех событий в стране и за ее пределами. В прошлом первый руководитель следствия органов внутренних дел в регионе Константин Николаевич 20 лет посвятил следственной работе. Его борьба с беззаконием началась еще в годы Великой Отечественной войны. Призванный в ряды Красной Армии в далеком 1940 году, он фронтовыми дорогами дошел до Берлина. Командиром взвода минометной бригады воевал на 1-м Украинском, Брянском и Ленинградском фронтах. Награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Гости принесли новогодний подарок и пожелали долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма.
123
#долгожители

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