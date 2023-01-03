34-летней женщине грозит до года лишения свободы за поддельную диагностическую карту на автомобиль

Диагностическую карту она купила за 700 рублей.

В Лебедянском районе полицейскими выявлен факт использования поддельной диагностической карты на автомобиль, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».



Как сообщает пресс-служба полиции, 34-летняя жительница Лебедянского района в 2022 году купила легковой автомобиль. При постановке машины на учет в Госавтоинспекцию района помимо других документов на автомобиль она предъявила диагностическую карту. При проверке по базам данных было установлено, что карта с таким номером не существует.



«Подозреваемая пояснила, что ранее в собственности автомобиль не имела, тонкостей постановки на учет транспортных средств не знала. По совету знакомых заказала диагностическую карту через Интернет, заплатив 700 рублей», - отмечают в полиции.



Теперь женщине грозит до года лишения свободы.